Dov’è Cesare Battisti? Secondo l’ex giudice brasiliano Walter Maierovitch, l’ex terrorista italiano potrebbe essersi rifugiato in Bolivia, Paese in cui conta amicizie ad alto livello. “Ho consultato i servizi di intelligence e la loro convinzione è, ricordando anche un tentativo di fuga del passato, che Battisti si troverebbe in Bolivia“, ha affermato l’ex magistrato.

Brasile, Battisti potrebbe essersi rifugiato in Bolivia

“Gli agenti sostengono che Battisti godrebbe là della simpatia del vicepresidente boliviano Alvaro García Liniera che fu membro del movimento guerrigliero ‘Tupac Katari'”.

Intanto gli inquirenti della polizia federale di Brasilia stanno trattando la resa di Cesare Battisti con i suoi legali. La risposta degli avvocati sarebbe stata, secondo il sito, che Battisti potrebbe consegnarsi in modo da non causare “grandi scandali”. Venerdì il presidente brasiliano uscente, Michel Temer, ha firmato il decreto per l’estradizione in Italia.