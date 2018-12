Mancano poche ore a Sanremo Giovani, ecco le prime anticipazioni di Claudio Baglioni

Ci sarà anche Fiorella Mannoia nella giuria di Sanremo Giovani, guidata da Luca Barbarossa. Insieme alla Mannoia, al banco dei giudici, ci saranno anche Annalisa, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Tra gli ospiti della manifestazione, in onda su Rai 1 giovedì 20 e venerdì 21 dicembre e dalla quale usciranno due nomi che andranno direttamente in gara a febbraio tra i big, anche Rocco Papaleo e venerdì Marco Giallini ed Edoardo Leo.

Sanremo Giovani, le anticipazioni di Claudio Baglioni

“Sanremo è il Colosseo della musica, ma non solo nel senso dell’arena degli spettacoli e delle sfide.

Non c’è manifestazione più conosciuta e seguita in Italia. E lo stesso vale in tante altre parti del mondo”, ha detto Claudio Baglioni ai 24 ragazzi che da domani si sfideranno a Sanremo Giovani.

Inoltre 6 di loro, i primi 3 di ogni serata, avranno la possibilità di esibirsi in un tour che toccherà Tunisi, Tokyo, Sydney, Buenos Aires, Toronto, Barcellona e Bruxelles, negli istituti di cultura e nelle rappresentanze diplomatiche italiane.

“Quasi 50 anni fa, all’inizio della mia carriera – dice il direttore artistico -, mi trovai a fare un giro di concerti in Polonia e Cecoslovacchia. Suonavo e cantavo con cinque musicisti miei coetanei. Qui non ci conosceva nessuno. Là ottenemmo un grande successo. Ci chiamavano i Sanremo Six. I Sei di Sanremo. E sei – spiega – saranno i partecipanti a Sanremo Giovani Mondo. Fate buon viaggio, ragazzi. Che la musica sia con voi”.