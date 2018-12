Il presidente della Camera ha sottolineato che sono pervenute 112 candidature, di cui 89% maschili e 11% femminili

Roberto Rustichelli è il nuovo presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. La nomina del giudice Rustichelli è arrivata da Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico, che ne hanno dato notizia nel corso di un incontro con la stampa la notizia a Palazzo Madama. Fico ha ricordato che sono pervenute 112 candidature, di cui 89% maschili e 11% femminili.

Casellati ha spiegato che nella procedura di selezione per la presidenza dell’Antitrust sono stati “tre gli elementi portanti”. “Il requisito della terzietà” e quindi si è ricorso al parametro della “indipendenza politica” anche rispetto all’attività professionale svolta, la “competenza tecnica” e le “esperienze istituzionali”. “L’oggettività dei criteri – ha aggiunto – ha consentito al presidente Fico e a me di avviare e concludere questi lavori in assoluta sintonia”.



Chi è Rustichelli

Roberto Rustichelli è nato in provincia di Faenza il 5 luglio 1961. Laureato in giurisprudenza e in scienze economiche e gestionali, è entrato in magistratura nel 1992. Dopo aver svolto le funzioni giudiziarie a Lagonegro e a Ravenna ha maturato significative esperienze di carattere istituzionale: consigliere giuridico presso la presidenza del Consiglio e vice capo di gabinetto del ministro delle Attività produttive.

E’ stato componente di diverse commissioni ministeriali per l’elaborazione di proposte di modifiche normative in materia di economia e impresa: in particolare, le commissioni per la predisposizione del Codice della internazionalizzazione delle imprese e per la predisposizione del Regolamento sull’Alto commissario anti-corruzione.

Dal 2013 a oggi svolge le funzioni di presidente di collegio del Tribunale delle imprese di Napoli. Ha maturato, inoltre, esperienze professionali in materia di intese, abuso di posizione dominante e operazioni di concentrazione, nonché in materia di violazione della normativa antitrust. Ha svolto un’intensa attività di docenza, anche universitaria, in materia di diritto commerciale, dell’impresa e di diritto tributario.

