Ammonimento della polizia per una 75enne di Sanremo che molestava un coetaneo su Facebook. Tutto ha avuto inizio nei mesi scorsi, quando la donna ha chiesto l’amicizia all’uomo, sommergendolo di messaggi. Quest’ultimo, giunto a un livello di esasperazione, non ha potuto far altro che recarsi in commissariato a segnalare quanto stava accadendo.

Un’invasione così insistente della sfera personale, da generare nell’anziano il fondato timore di vedere compromessa la serenità e l’integrità della propria famiglia. L’anziana, contattata dalla polizia, ha dimostrato di non voler cessare questo genere di comportamenti e, anzi, ha continuato a cercare l’uomo con rinnovato vigore. E’ stato così che il Questore ha emesso nei suoi confronti il provvedimento dell’ “ammonimento”, intimandole di tenere una condotta conforme alla legge, pena una denuncia per stalking.