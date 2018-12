Palermo, fermato un minore per l’omicidio di “Aldo”

Il clochard 56enne di origini francesi è stato trovato morto con una ferita alla testa nelle prime ore dello scorso 17 dicembre

I carabinieri hanno fermato nella notte un ragazzino romeno di 16 anni come possibile autore dell’omicidio del clochard francese Aid Abdellah, avvenuto a Palermo nelle prime ore del 17 settembre scorso. L’uomo 56enne, detto Aldo, viveva sotto i portici di Piazza Ungheria dove, la mattina del delitto, è stato trovato morto con una ferita alla testa dall’impiegata di un bar vicino, che ogni giorno gli portava la colazione.

Le indagini hanno consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti del minorenne, accompagnato presso il Centro di Prima Accoglienza di Palermo. Nella serata di mercoledì, il ragazzo era stato interrogato per molte ore. I filmati provenienti dalle telecamere della zona fanno supporre che il ragazzo sia stato accompagnato da un altro rom di 12 anni.

Aldo, così lo chiamavano i palermitani, era “amico di tutti“. Conduceva una vita tranquilla e si era perfettamente integrato nella città, sempre in compagnia del suo fedele e inseparabile gatto Helios. Il decreto di fermo di indiziato di delitto, è stato emesso in data odierna, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo.