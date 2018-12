Ribera, furti e ricettazione: 5 denunce

In casa di 5 cittadini romeni è stata trovata la refurtiva sottratta da alcuni istituti scolastici del centro

Cinque denunce a Ribera, in provincia di Agrigento, nei confronti di altrettanti cittadini romeni per furto e ricettazione. I carabinieri hanno trovato in casa dei giovani la refurtiva derivante da una serie di furti avvenuti negli ultimi tempi ai danni di alcuni istituti scolastici del centro.

Le scuole “Navarro” e “Don Bosco” sono state derubate di strumenti audio e musicali, pc notebook ed attrezzature varie. Nel corso di un controllo, i carabinieri di Ribera hanno fermato ad un posto di blocco un 30enne romeno, beccato in possesso di un pc-notebook occultato all’interno della sua autovettura e hanno pertanto intensificato le verifiche.

Nel corso di una perquisizione in casa del giovane è stata trovata la refurtiva, subito sequestrata, del valore di 10.000 euro. Al termine degli accertamenti, per i cinque cittadini romeni, 4 uomini ed una donna, è subito scattata una denuncia all’Autorità Giudiziaria, con l’accusa di ricettazione.