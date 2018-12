In città oggi è lutto cittadino

Trento piange Antonio Micalizzi, si sono celebrati nel Duomo di Trento i funerali del giornalista morto nell’attentato di Strasburgo.

Centinaia le persone che si sono radunate davanti alla chiesa per l’ultimo saluto al 29enne. Davanti al portone della cattedrale sono state deposte numerose corone di fiori sia da parte delle istituzioni che da numerosi amici e conoscenti.

“Una violenza cieca e assurda ancora una volta ha decapitato una giovane vita, colpito al cuore per sempre una famiglia, tramortita una comunità”, ha detto l’arcivescovo di Trento, monsignor Lauro Tisi, durante l’omelia concludendo: “Un pezzo di cielo è sceso in terra e ora vi fa ritorno”.

Il feretro posto di fronte all’altare della chiesa è avvolto dal tricolore e dalla bandiera europea. “Nella terra che ha dato i natali a uno dei Padri fondatori del sogno europeo – ha proseguito – Antonio ha immaginato un’Europa senza confini e senza pregiudizi, alla quale non vedeva alternative”.

In prima fila il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il premier Giuseppe Conte e il presidente delle Commissione europea, Antonio Tajani. In città oggi è lutto cittadino.

In segno di rispetto, durante la cerimonia saranno chiusi anche i Mercatini di Natale di Trento.

Alla cerimonia anche il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, che ha annunciato la sua partecipazione assieme alla parlamentare di Forza Italia, Michaela Biancofiore, strettamente legata alla famiglia della vittima dell’attacco terroristico di Strasburgo, come anche alla fidanzata Luana Moresco.

Alla famiglia di Antonio Megalizzi è giunta dal presidente, Roberto Fico, “la vicinanza di tutta la Camera e senza dubbio un appoggio in pieno al progetto di radio collegate delle Università come da proposta del rettore di Trento. Si potrebbe pensare a una radio europea sui temi di cui Antonio Megalizzi era competente”.