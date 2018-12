Quella di Prosper-Haniel era l’ultima ancora aperta con 3.500 lavoratori

Si conclude oggi l’era del carbone per la Germania, con la chiusura definitiva dell’ultima miniera della Ruhr, quella di Prosper-Haniel.

Questa cerimonia di chiusura non è solo una formalità: pone fine ad un ciclo che abbraccia 200 anni di storia industriale tedesca, nel cuore pulsante del bacino della Ruhr, con le gigantesche miniere, il fumo degli altiforni, che una volta cessate le attività, costituiscono il simbolo della cultura industriale di questo pezzo della Renania occidentale.

La vecchia area industriale legata alle miniere di carbone, la Zeche Zollverein, è la più famosa attrazione e simbolo stesso di Essen. Quest’immensa area industriale, costruita tra il 1927 e il 1932 e ai suoi tempi l’impianto di estrazione di carbon fossile più grande e moderno al mondo, è stata in attività fino al 1986, in seguito riconvertita, è oggi un incredibile centro culturale e artistico che ospita anche un parco divertimenti. L’appassionante storia delle estrazioni minerarie in questa regione della Germania è raccolta e divulgata con ampie collezioni di geologia, archeologia, storia e fotografia che oggi si trovano all’interno di musei divenuti luoghi della memoria come il Ruhr Museum: sin dalla sua apertura, il 9 gennaio 2010, è stato visitato da più di 400.000 persone ed è stato riconosciuto come Patrimonio Unesco dell’Umanità nel 2001.

Alla fortemente simbolica cerimonia di chiusura dell’ultima miniera di carbone hanno partecipato il presidente della Repubblica Frank-Walter Steinmeier, il ministro dell’economia Peter Altmaier, il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker e il governatore del Nord-Reno Vestfalia Armin Laschet, presenti ieri sera a una grande messa ecumenica nel Duomo di Essen.

“Finisce un’epoca”, ha commentato Jean-Claude Juncker, venuto per i “Kumpel”, i compagni di lavoro delle miniere nel loro ultimo giro di boa.

Ancora oggi questo Land centro-occidentale conta 440 miliardi di tonnellate di carbone, ma la Repubblica federale ha posto fine all’estrazione del carbon fossile 11 anni fa, insieme ai governi del Nord-Reno Vestfalia e del Saarland. Quella di Prosper-Haniel, a Bottrop nella Ruhr settentrionale, era l’ultima miniera ancora aperta. Qui ancora ieri c’erano 3.500 lavoratori, kumpel.