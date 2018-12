E' caos dei voli per un nuovo avvistamento di droni

E’ di nuovo chiuso l’aeroporto londinese di Gatwick dopo un ulteriore avvistamento sospetto di un drone. “Abbiamo appena avuto notizia di un altro avvistamento di un drone sul quale stiamo indagando. Mentre lo facciamo abbiamo sospeso i voli per precauzione”, ha detto un portavoce dell’aeroporto citato dalla Bbc.

L’aeroporto di Gatwick era stato riaperto stamattina alle 6 e durante la giornata i voli erano ripresi seppur con ritardi vari, dopo lo stop provocato dalle incursioni di droni che hanno paralizzato il traffico aereo per oltre 24 ore. In questi giorni a ridosso delle festività natalizie, è fortemente aumentato il traffico passeggeri e questa situazione è il segnale di un grande nervosismo nel secondo maggiore aeroporto di Londra e di tutto il Regno Unito.

Le indagini, a cui collaborano anche esperti militari, non hanno ancora portato all’individuazione dei responsabili.