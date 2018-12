Slitta a sabato 22 dicembre alle 14 il maxi emendamento del governo contenente la manovra economica. Alle 20 è prevista la prima chiama sulla fiducia già preannunciata dal governo. Lo si è appreso al termine della conferenza dei capigruppo di palazzo Madama. Il premier Giuseppe Conte ha detto riguardo al maxiemendamento: “Ci stiamo lavorando, siamo al rush finale. Ci rendiamo conto che siamo in zona Cesarini, ma nella giornata di domani – ha aggiunto – auspico possa essere approvata la manovra al Senato”

Atmosfera carica di tensione quando la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha annunciato ufficialmente lo slittamento dell’arrivo formale del maxiemendamento a Palazzo Madama, atteso per questo pomeriggio. “Pur comprendendo le difficoltà del governo, anche nell’interlocuzione con l’Ue, mi corre l’obbligo di invitare la maggioranza e il governo ad avere un percorso legislativo più regolare, non con questa tempistica a singhiozzo. Un percorso rispettoso dell’Assemblea del Senato”, ha poi aggiunto il presidente del Senato, intervenendo in Aula, durante il dibattito sulla manovra.

Poi, riprendendo le osservazioni rivolte dall’ex premier e ora senatore a vita Mario Monti al governo per non aver rispettato il Senato, impedendogli di esaminare la legge di Bilancio, Conte ha sottolineato: “Ci sarebbe piaciuto lasciare un più ampio margine e agio al Parlamento per poter discutere ed esaminare la manovra. Ma non abbiamo alcun imbarazzo né senso di colpa. Il negoziato – ha osservato – si conduce tra due parti e se fosse dipeso da me lo avrei concluso il giorno dopo, rispetto a quando è iniziato. Non mi devo giustificare se abbiamo impiegato tutto questo tempo”.