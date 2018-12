Ecco qualche idea per non arrivare impreparati al Natale

La corsa ai regali sta per finire e non avete ultimato la vostra lista. Intanto la notte di Natale sta per arrivare e il rischio di restare a mani vuote si fa sempre più pressante. Sono tante però le idee regalo last minute che vi garantiscono di non sfigurare e di non deludere nessuno.

5 idee regalo last minute per Natale

Al primo posto della classifica dei regali dell’ultimo minuto troviamo un pacchetto esperienza. In commercio è possibile trovare infatti pratici box adatti davvero a tutti i gusti per offrire per esempio una cena romantica, o un giro in Ferrari o un volo in parapendio o ancora un salto in bunjee jumping.

Sulla stessa scia potete anche optare per un buono regalo presso una spa, programmando per esempio un percorso benessere con massaggio o una seduta di bellezza. Oppure, se vi piace l’idea, una gift card nel negozio preferito del vostro destinatario.

L’amico è un assiduo lettore, perché allora non scegliere l’ultima uscita del suo autore del cuore? Allo stesso modo, potreste virare verso l’abbonamento alla rivista che acquista con frequenza, che sia di moda, di scienza, di storia o per esempio di cinema.

Per i palati più raffinati infine potreste scegliere un tris degustazione di vini o di birre artigianali con bicchieri in abbinamento.