Taranto, assolto da accusa di stupro: rischio indagine per chi denunciò

La presunta vittima potrebbe essere incriminata per calunnia e falsa testimonianza

È stato assolto dall’accusa di stupro Mohamed Chajar, 31 anni, accusato di aver violentato una ragazza di origini colombiane sulla spiaggia Lido Paradiso di Castellaneta Marina, in provincia di Taranto. I giudici lo hanno assolto con formula piena perché “il fatto non sussiste“. Chi lo denunciò rischia adesso un’indagine.

Dopo l’accusa, Chajar ha passato quattro mesi in carcere, ora la ragazza e il suo fidanzato rischiano l’incriminazione per calunnia e falsa testimonianza. Sembra che il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in un tweet sul caso lo definì “bestia”.