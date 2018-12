Un ragazzo di 24 anni ha ceduto la dose letale di "eroina gialla" ad una sedicenne friulana

Un ragazzo di 24 anni è stato arrestato dalla polizia di Udine con l’accusa di aver ceduto la dose letale di “eroina gialla” ad una sedicenne friulana. La ragazzina è morta per overdose nei bagni della stazione della città, lo scorso 3 ottobre.

Udine, minorenne morta per overdose: un arresto

Il giovane, probabilmente di origini afghane, è indagato per spaccio e morte come conseguenza, non voluta, di altro reato. La ragazza era in compagnia del suo fidanzatino.