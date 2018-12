"Vogliamo ricostruire la fiducia verso il Partito democratico, o il Pd cambia oppure non sarà mai alternativa credibile", ha detto il governatore del Lazio

Il governatore del Lazio Nicola Zingaretti, candidato alla segreteria nazionale del Pd, è stato il protagonista dell’iniziativa “Piazza Grande” organizzata dall’ex candidata alla segreteria siciliana del partito Teresa Piccione: “Vogliamo ricostruire la fiducia verso il Partito democratico, o il Pd cambia oppure non sarà mai alternativa credibile. Da Palermo, con l’assemblea di oggi, vogliamo far partire una nuova fase”, ha dichiarato.

“Io lavorerò perché si costruisca un partito diverso”. Presenti anche il capogruppo del Pd all’Ars Giuseppe Lupo, i deputati regionali Antonello Cracolici, Antony Barbagallo e Baldo Gucciardi, l’ex presidente del Parco dei Nebrodi, Giuseppe Antoci, e molti fra sindaci, consiglieri comunali da tutta la Sicilia.

“Credo in un partito pluralista – aggiunge il governatore del Lazio -. Un partito del lavoro, soprattutto nel Mezzogiorno, che lotti per la legalità e contro la mafia, che non si metta a contare solo gli iscritti ma abbia iscritti che contino qualcosa. C’è la possibilità di farlo in Sicilia perché quello che è avvenuto è un elemento di grande debolezza, non affrontando un percorso di confronto democratico, ma mi auguro che ci si fermi rimettendo in discussione delle scelte perché l’Italia chiede che questo partito sia più aperto e più forte, più unitario e più unito al suo interno, esattamente l’opposto di quello che sta succedendo”.

