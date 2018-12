Gilet gialli, blocco a sorpresa a Montmartre. Decima vittima nella notte

Polizia e blindati sono in allerta a Parigi, Lione, Tolosa, Orleans e in Bretagna

Dopo la manifestazione a sorpresanel quartiere Montmartre di Parigi, i gilet gialli hanno bloccato anche il confine con l’Italia. In centinaia hanno seguito l’appello di Eric Drouet, uno dei leader del movimento. Nei negozi di Montmartre, sempre molto frequentati da turisti, sono state abbassate le saracinesche. Nella notte un automobilista ha perso la vita, si tratta della decima vittima dall’inizio della protesta.

Drouet aveva dato appuntamento a Versailles, tanto che in via precauzionale erano state chiuse le strade, ma lì non si è presentato alcun manifestante e le strade sono state riaperte. Polizia e blindati sono in allerta non solo a Parigi ma anche a Lione, Tolosa, Orleans e in Bretagna.

Continua, per il sesto sabato consecutivo, la protesta dei gilet gialli, che ancora una volta si sono dati appuntamento tramite il web. Intanto la manifestazione dei gilet gialli ha provocato la sua decima vittima. Un automobilista è rimasto ucciso la notte scorsa in un incidente stradale provocato da un blocco dei gilet gialli a Perpignan nel sud-ovest. A confermare la morte dell’automobilista è stato il procuratore di Perpignan, Jean-Jacques Fagni. L’uomo avrebbe tamponato un camion fermo a un blocco stradale all’ingresso dell’autostrada.

“Il conducente del tir – ha precisato il procuratore Fagni – è rimasto sul posto aspettando l’arrivo della polizia, contrariamente alle persone che bloccavano la strada e che sono fuggite. Sono rimaste sul posto solo due o tre donne in gilet giallo, sotto shock, che hanno atteso la polizia”.

Sono tanti i blocchi sulle strade e autostrade. Chiuso il traforo del Monte Bianco, lunghe file di auto sulla A7, a Sud di Lione, dove è in corso un tentativo di sgombero da parte della polizia. A Versailles, luogo annunciato per la manifestazione, solo pochi gilet gialli e una lunga fila di camionette della polizia.