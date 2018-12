La legge di bilancio sarà all'esame della Commissione il 27 dicembre per approdare in Aula il 28 ed essere varata entro sabato 29

Momento decisivo per la Manovra al Senato. Il maxiemendamento ufficiale è atteso per oggi, dalle 14, a Palazzo Madama. Aumentano le tensioni tra la maggioranza e l’opposizione, dopo i continui rinvii del maxiemendamento, atteso da ieri. Secondo i programmi, a meno che non ci saranno altri rinvii a sorpresa, il governo gialloverde dovrebbe votare la fiducia alla legge di bilancio a partire dalle 20.

Manovra, maxiemendamento alle 14 in Senato, voto alle 20

Nella bozza circolata ieri del documento contenente le modifiche alla Manovra, la Ragioneria avrebbe rilevato criticità. Necessari quindi ulteriori limature e cambiamenti, cui si lavorerà nell’arco di tutta la mattinata prima dell’ufficializzazione del testo definitivo da sottoporre al voto in Aula.

Molte tensioni sono ancora presenti all’interno della maggioranza. Sembra ormai scongiurato il rischio di un rincaro dell’Iva ma rimangono da chiarire questioni riguardanti appalti, grandi opere e la vicenda degli scontri Taxi – Ncc. Un emendamento della Lega sulla sanatoria fiscale, inoltre, il cosiddetto “saldo e stralcio” presente nella bozza del maniemendamento che circolava ieri, sta creando ulteriori tensioni.

Fonti di Montecitorio fanno sapere che la legge di bilancio sarà esaminata dalla commissione il 27 dicembre e approderà in Aula il 28 per essere varata entro sabato 29.