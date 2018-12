I funerali di Aldo, il clochard gentile, si sono svolti nell'ex chiesa di San Mattia ai Crociferi

Palermo ha salutato, oggi, per l’ultima volta Aid Abdellah, il clochard ucciso in pieno centro nella notte tra domenica e lunedì, da un sedicenne rumeno a colpi di spranga per 25 euro.

Ai funerali di Aldo, così era conosciuto in città il clochard gentile, che si sono svolti nell’ex chiesa di San Mattia ai Crociferi, organizzati dal Comune e dai commercianti della zona, c’era molta folla.

Molti i fiori, sulla bara dove era deposta la fotografia che lo ritraeva con il suo gatto Helios, amico inseparabile,presente, in lacrime, anche Vanessa Busè, la dipendente di un bar che conosceva Aldo da anni perché aveva il suo posto vicino al locale. “Il ricordo di Aldo è tutto – dice Antonio Girolamo posteggiatore che lo conosceva bene – non disturbava mai nessuno, non chiedeva nulla, era sempre molto rispettoso”.

foto:Strettoweb