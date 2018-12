In serata il posticipo tra Juventus e Roma, big match di giornata allo Stadium con Di Francesco a rischio

La Serie A apre il trittico natalizio, con il debutto del 26 dicembre (sulle orme del Boxing Day della Premier), con la 17a giornata di campionato. Il sipario si alza sulla sfida dell’Olimpico tra Lazio e Cagliari, mentre nel pomeriggio toccherà a Milan e Napoli, impegnate rispettivamente contro Fiorentina e SPAL.

In serata, riflettori puntati sullo Stadium di Torino, dove andrà in scena il big match di giornata tra Juventus e Roma, con Di Francesco ancora a rischio esonero. L’Inter, in uno dei due posticipi delle 18, fa visita al Chievo.

I risultati della 17a giornata

Lazio-Cagliari 0 – 0

Empoli-Sampdoria (ore 15:00)

Genoa-Atalanta

Milan-Fiorentina

Napoli-SPAL

Sassuolo-Torino

Udinese-Frosinone

Chievo-Inter (ore 18:00)

Parma-Bologna

Juventus-Roma (ore 20:30)

La classifica

Juventus 46

Napoli 38

Inter 32

Milan 25

Lazio 25

Atalanta 24

Roma 24

Sassuolo 24

Sampdoria 23

Fiorentina 22

Torino 22

Parma 21

Cagliari 17

Genoa 16

SPAL 16

Empoli 16

Udinese 13

Bologna 11

Frosinone 8

Chievo 4