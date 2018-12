Circa 800 mila dipendenti federali dovranno interrompere il loro lavoro e non verranno pagati

Negli Stati Uniti scatta lo “shutdown” per lo stallo del Senato Usa sul via libera al finanziamento del muro con il Messico. Molte attività amministrative nazionali sono quindi “spente”. Circa 800 mila dipendenti federali dovranno interrompere il loro lavoro e non verranno pagati.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump si augura un blocco breve, in un video su Twitter inoltre ha spiegato le necessità di un muro con il Messico.

OUR GREAT COUNTRY MUST HAVE BORDER SECURITY! pic.twitter.com/ZGcYygMf3a — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 dicembre 2018