L'ex tecnico di Cagliari e Cesena era stato esonerato dai veneti a inizio novembre

Il turno infrasettimanale è stato fatale a Foscarini. Il tecnico del Padova, dopo la sconfitta interna con il Benevento, è stato esonerato dalla dirigenza del club veneto, che ha deciso di richiamare in panchina Pierpaolo Bisoli, artefice della promozione nello scorso campionato di Lega Pro ed esonerato a sua volta a inizio novembre dopo una serie di risultati negativi.

Come a Crotone, dunque, una squadra invischiata nella lotta per non retrocedere cambia in panchina. Il Padova è attualmente ultimo in classifica nel campionato di Serie B, a quota undici punti dopo diciassette gare.