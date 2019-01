Con il mercato sempre più nel vivo, arrivato ormai alle ultime giornate, la Serie A torna in campo per la ventunesima giornata. Ad aprire il programma Sassuolo-Cagliari, mentre il piatto forte del sabato è la sfida tra Milan e Napoli, con il possibile debutto del nuovo acquisto rossonero Piatek.

Impegno da non sottovalutare anche per la Juventus, che fa visita alla Lazio, mentre l’altra squadra capitolina, la Roma, se la vedrà con l’Atalanta. In trasferta anche l’Inter, di scena all’Olimpico con il Toro.

I risultati della 21a giornata

Sassuolo-Cagliari 0 – 0

Sampdoria-Udinese (ore 18:00)

Milan-Napoli (ore 20:30)

Chievo-Fiorentina (ore 12:30)

Atalanta-Roma (domenica ore 15:00)

Bologna-Frosinone

Parma-SPAL

Torino-Inter (domenica ore 18:00)

Lazio-Juventus (domenica ore 20:30)

Empoli-Genoa (lunedì ore 20:30)