Liam Neeson parla di un evento shock nella sua vita

In occasione della promozione del suo nuovo film Cold Pursuit, Liam Neeson, attore irlandese noto per il suo ruolo nel film di Steven Spielberg Schindler’s list, durante un’intervista all’Indipendent, racconta di un evento del passato: lo stupro di una donna a lui molto vicina da parte di un uomo di colore.

L’attore ha dichiarato di avere girato fuori da un pub per una settimana cercando ogni uomo nero si avvicinasse per provocarlo.

“Lei (la donna stuprata, ndr) ha gestito la situazione dello stupro nel più straordinario dei modi. Ma la mia immediata reazione fu…le chiesi se sapeva chi fosse. No. Di che colore era? Lei ha risposto che era un nero (…) Ho iniziato ad andare su e giù di notte per le periferie con un bastone sperando di essere avvicinato da qualcuno, mi vergogno di dirlo, e l’ho fatto tipo per una settimana, sperando che qualche “bastardo nero” uscisse da un pub e mi provocasse in qualche modo, sai? Così avrei potuto ucciderlo. (…) Lei mi diceva, “Dove stai andando?”, e io rispondevo, “Esco solo a fare una passeggiata”.