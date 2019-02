Maltempo in Sicilia, allagamenti e frane: Eolie isolate

Il maltempo si è abbattuto anche sulla Sicilia, provocando danni e disagi. Dopo un fine settimana dalle temperature quasi estive, pioggia e vento si sono scagliati sull’isola. Paura tra Palermo e Messina per allagamenti e frane. Anche le Eolie sono isolate a causa di un crollo.

Maltempo in Sicilia, allagamenti e frane: allerta gialla

Due frane hanno interessato la Sicilia orientale, nel Messinese. Il crollo di un costone nella zona di Patti, in contrada Moreri soprani ha reso necessaria l’evacuazione di tre famiglie da parte dei vigili del fuoco. Un’altra frana si è verificata in zona Sant’Agata in contrada Militello Rosmarino.

Allagamenti anche a Palermo, dove alle 5 del mattino si è abbattuto un violento acquazzone. Già da ieri si teme anche per il fiume Milicia ingrossato dalle acque piovane.

Disagi si sono verificati anche a Catania, Ragusa e Siracusa. Sull’intera Sicilia resta l’allerta gialla per tutta la giornata.

Maltempo in Sicilia, Eolie isolate

Mare mosso, vento forte e pioggia. Le isole Eolie si sono svegliate stamattina flagellate dal maltempo, che ha reso impossibili i collegamenti. A Vulcano è franata una parte della strada provinciale che dal porto conduce al Piano. Bloccati gli alunni diretti a scuola.