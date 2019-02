Adrian: il fallimento di Adriano Celentano

Adrian di Adriano Celentano è un flop. Il film tanto desiderato dall’attore si è rivelato un totale fallimento. Ma a goderne è Don Backy che dopo essersi separato da Celentano non lo ha mai perdonato. “Erano 50 anni che aspettavo questo momento”, così esulta l’ex amico intervistato dal settimanale di Oggi.

“Il mega flop di Celentano in prima serata? Erano 50 anni che aspettavo questo momento. Ero sicuro che il programma sarebbe andato male. Adrian ricalca il film Joan Lui, degli Anni 80, che fu un grande insuccesso”

Infatti, il cartoon ideato e diretto da Adriano Celentano raggiunge solo il 7.7% di share, mentre il pre-show, Aspettando Adrian, si attesta all’8,9%. Il programma è stato polverizzato, il pubblico ha smesso di seguirlo per una trama incomprensibile e l’ha considerato un delirio di onnipotenza.

Ma è sui social che la polemica e lo scherno vanno per la maggiore:

“Leonardo Da Vinci, un mio amico” Celentano va bene che non sei di primo pelo però esageriamo così #adrian

Darian non si presenta in studio: GENIALE Io non mi presento all’appello dell’esame: BOCCIATO