Elisa Isoardi si è tagliata in diretta a La Prova del Cuoco. Elisa, che sta cercando in tutti i modi di conquistare il pubblico del format, oggi 6 febbraio, è stata vittima di un incidente in cucina. Il taglio con i coltelli da cucina non è grave ma i fan si sono allarmati comunque, ormai affezionati alla conduttrice.

Nonostante tutto Elisa fa dell’ironia:

“Continuate…anche se mi sto dissanguando!”

La conduttrice continua a dare prova della sua bravura e va avanti col programma nonostante tutto.