Finisce l’attesa, arriva Il Mondo sulle Spalle

Sta arrivando il film fiction con Beppe Fiorello, Il Mondo sulle Spalle. Il film è tratto dalla storia vera di Enzo Muscia (Beppe Fiorello) un italiano, duro lavoratore, che ha ingaggiato una sfida forse più grande di lui ma che alla fine ha vinto pienamente.

Diretto da Nicola Campiotti, direttamente dalla direzione di Braccialetti Rossi e Un passo dal cielo, il film vede come protagonista Fiorello accompagnato da Sara Zanier (Amore Oggi e Misstake), Andrea Pennacchi (Resina, Il colore nascosto delle cose), Valeria Sartoretto (Soledad, La Terra Buona).

La fiction andrà in onda da martedì 19 febbraio su Rai Uno alle 21.15. Se non dovesse essere visibile in Tv, lo si potrà trovare su RaiPlay. In attesa del finale de Il Mondo sulle Spalle si può approfondire la storia di Enzo Muscia, insignito il 2 febbraio 2017 dal Presidente della Repubblica Mattarella come Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. L’imprenditore Muscia è stato premiato per “iniziativa e coraggio e generosità con cui ha dato vita all’azienda A-Novo, riassumendo i colleghi licenziati dalla precedente gestione”.

Foto di “Ultime Notizie Flash”