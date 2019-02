Dopo la prima tornata andata in scena la settimana scorsa, la Champions League scende in campo per la seconda parte delle sfide d’andata degli ottavi di finale. Ad aprire il programma, martedì, il big match tra Liverpool e Bayern e la sfida di Lione tra l’OL e il Barcellona di Messi.

Domani, invece, sarà il turno della Juventus, che nella tana dell’Atletico Madrid è chiamata al primo test importante per le proprie ambizioni di trionfi europei. In campo anche il City, in trasferta a Gelsenkirchen, con il ritorno a casa dell’ex bimbo prodigio Sané.

I risultati degli ottavi di finale

Liverpool-Bayern Monaco 0 – 0

Olympique Lione-Barcellona 0 – 0

Atletico Madrid-Juventus (mercoledì)

Schalke 04-Manchester City