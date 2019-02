Si apre con un giorno d’anticipo rispetto alla regola il programma dell’Europa League, che vede la Lazio in campo a Siviglia, con una formazione rimaneggiata, già nella giornata di mercoledì invece del canonico giovedì. Gli uomini di Inzaghi, dopo lo 0 – 1 dell’Olimpico, sono chiamati all’impresa in terra andalusa per guadagnare il pass per gli ottavi di finale.

Domani, invece, toccherà a Inter e Napoli, forti del vantaggio maturato in trasferta all’andata, che dovrebbero certificare, a meno di scivoloni, la qualificazione per il prossimo turno.

I risultati dei sedicesimi

Siviglia-Lazio 1 – 0 (2 – 0)

Arsenal-BATE (0 – 1)

Eintracht-Shakthar Donetsk (2 – 2)

Dinamo Zagabria-Viktoria Plzen (1 – 2)

Napoli-Zurigo (3 – 1)

RB Salisburgo-Brugge (1 – 2)

Valencia-Celtic (2 – 0)

Villarreal-Sporting Lisbona (1 – 0)

Zenit-Fenerbahce (0 – 1)

Bayer Leverkusen-Krasnodar (0 – 0)

Chelsea-Malmo (2 – 1)

Dynamo Kiev-Olympiakos (2 – 2)

Inter-Rapid Vienna (1 – 0)

Genk-Slavia Praga (0 – 0)

Betis-Rennes (3 – 3)

Benfica-Galatasaray (2 – 1)