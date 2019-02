Fedez chiede un selfie a Barack Obama, ma la risposta sorprende

Anche a Fedez vengono negati i selfie. A farlo però non è altri che l’ex presidente americano Barack Obama, che alla richiesta del rapper di una foto la risposta è un genuino NO. A raccontare la vicenda è lo stesso Fedez nelle storie di Instagram, spiegando che mentre si stava allenando in una palestra di San Francisco, al suo fianco c’era l’ex presidente USA.

A San Francisco per la presentazione del nuovo smartphone pieghevole Samsung, Fedez racconta l’avvenimento così: “La prima cosa che mi è venuta da fare dopo averlo visto era quella di prendere il cellulare e urlare ‘foto, foto, foto!’. Ma ho trattenuto la mia italianità, ho aspettato che si mettesse a fare la panca di fianco a me, dicendomi ‘hey man, good morning’. A quel punto gli ho detto ‘Sorry, can I take a picture with you?”, spiega Fedez nel video postato sui social. La risposta di Obama, però, non è stata quella che si aspettava: “Lui mi guarda, con questo sorriso da presidente americano che infonde fiducia e mi dice: No”, racconta ancora il rapper.

“Sono venuto qui per vedere il primo telefono pieghevole della Samsung- continua il cantante- una cosa che desta un certo stupore. Ma quando la tua giornata inizia facendo palestra con Obama, come puoi stupirti più di così? Questa è un po’ la cosa bella dell’America, che ti possono succedere cose come queste”.” In Italia il massimo che può accadere è trovarti di fianco a Toninelli che fa spinning o trovare Salvini che fa il vocalist a Jesolo, che non è neanche così tanto improbabile”.

Immagine di Notizie.it