Dopo la tre giorni dedicata alle coppe europee, la Serie A torna in campo per la 25a giornata, aperta dalla sfida tra il Milan, lanciato dai goal di Piatek nella corsa a un posto in Champions League, e l’Empoli di Iachini, impegnato nella lotta per non retrocedere.

Dopo la delusione europea, la Juventus cerca riscatto sul campo del Bologna, mentre il Napoli andrà in trasferta a Parma. Big match di giornata la sfida tra Fiorentina e Inter, rinviata a data da destinarsi Lazio-Udinese a causa della concomitanza tra impegni europei e di coppa dei biancocelesti e il Sei Nazioni all’Olimpico.

I risultati della 25a giornata

Milan-Empoli 2 – 0

Torino-Atalanta

Frosinone-Roma

Sampdoria-Cagliari

Sassuolo-SPAL

Chievo-Genoa

Bologna-Juventus

Parma-Napoli

Fiorentina-Inter

Lazio-Udinese rinviata