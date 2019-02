Bangladesh, arrestato dirottatore: spari all’equipaggio

Un aereo di linea, in volo da Dacca a Dubai, è stato costretto ad un atterraggio di emergenza a Chittagong, in Bangladesh a causa di un “tentato dirottamento“.

L’uomo è stato arrestato

Prima di arrendersi ed essere arrestato, l’uomo armato a bordo del volo BG-147 della Biman Bangladesh Airlines avrebbe sparato a qualcuno dell’equipaggio, anche se i media internazionali, citando fonti locali, non parlano per ora di morti o di feriti. Quanto ai passeggeri evacuati, nessuno è rimasto ferito. L’uomo armato, come si sospettava, è una persona con problemi mentali e preda di una grave depressione.

“Tentativi di mettere il dirottatore in condizione di non nuocere sono in corso”, ha rivelato a Gulf News una fonte del Bangladesh. Non è ancora del tutto chiaro cosa sia successo a bordo dopo il decollo dalla capitale bengalese.