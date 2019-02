Elezioni Sardegna, seggi riaperti: testa a testa Solinas-Zedda

In Sardegna sono stati riaperti alle 7 del mattino i 1.840 seggi, in cui sono partite le operazioni per lo scrutinio delle elezioni regionali. Le urne si sono chiuse ieri alle 22 con un’affluenza che si è attestata sul 53,75% (790.347 votanti dei 1.470.401 aventi diritto), un aumento dell’1,5% rispetto alle precedenti consultazioni del 2014 (52,2%). I funzionari dell’ufficio elettorale della Regione stanno verificando, in questi minuti, la regolarità delle ripresa delle attività.

Sono stati 1.470.463 i sardi chiamati al voto per eleggere il nuovo presidente della Regione Sardegna e il nuovo consiglio regionale. I seggi sono rimasti aperti dalle 6:30 sino alle 22 di ieri.

Si profila un testa a testa tra centrodestra e centrosinistra. In calo invece il Movimento Cinque stelle sarebbe, che resterebbe comunque il primo partito. Gli exit poll del consorzio Opinio Italia vedono il candidato del centrodestra Cristian Solinas tra il 36,5% e il 40,5% delle preferenze mentre Massimo Zedda del centrosinistra oscillerebbe tra il 35 e il 39%. Francesco Desogus, il candidato pentastellato, è dato, invece, tra il 13,5 al 17,5%.