Diversi colpi di pistola sono stati esplosi, stamattina, sulla testa di un uomo di 64 anni. È accaduto attorno alle 7:30, all’interno di un’area cantiere in Cascina Vione, a Basiglio in provincia di Milano. L’uomo è stato trasportato in gravissime condizioni alla clinica Humanitas di Rozzano.

I carabinieri stanno lavorando al caso per ricostruire la dinamica dell’accaduto e capire il movente dell’aggressore. Il 64enne ha vecchi precedenti per associazione a delinquere.