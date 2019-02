Luca Guadagnino ambienta in Italia una serie firmata HBO

Luca Guadagnino, dopo la nomination agli Oscar per Chiamami col tuo nome e Suspiria al cinema, scriverà e dirigerà una serie ambientata in Italia per HBO, la stessa rete via cavo americana dietro L’amica geniale e The Young Pope, anch’esse realizzate in collaborazione con alcuni dei talenti italiani.

La serie di 8 episodi We Are Who We Are, racconta di due ragazzi che si incontrano mentre vivono in una base militare.Guadagnino dirigerà le prime due ore e firmerà le sceneggiature con Francesca Manieri (Il primo re, Il miracolo) e Paolo Giordano. Nello stesso momento il regista e sceneggiatore siciliano sta lavorando a Blood on the Tracks, film basato sull’album omonimo di Bob Dylan, e a un docufilm sulla vita di Salvatore Ferragamo.