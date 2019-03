Alpinisti dispersi sul Nanga Parbat, il maltempo blocca le ricerche

Si fanno sempre più flebili le speranze di ritrovare Daniele Nardi e Tom Ballard, i due alpinisti dispersi da oltre una settimana sul Nanga Parbat. “Sia sul Nanga Parbat che sul K2 sta nevicando e i piloti stanno verificando se è possibile volare”, dichiara all’AGI il coordinamento dei soccorsi.

Alpinisti dispersi, ricerche sospese

L’alpinista italiano di Sezze e quello britannico erano intenti a risalire lo Sperone Mummery, ancora rimasto inviolato. Nel periodo invernale mai nessun alpinista era riuscito a raggiungere la vetta della montagna dell’Himalaya. L’ultima comunicazione era stata quella di Daniele Nardi fatta via telefono satellitare alla moglie Daniele domenica 24 febbraio.

L’alpinista aveva comunicato che stavano bene, che avevano raggiunto i 6.300 metri ma causa il maltempo erano tornati al campo 4 (C4) a circa 6.000 metri. L’ambasciatore italiano in Pakistan, Stefano Pontecorvo, ha twittato: “Il meteo al campo base del K2 non e’ ottimale ma in miglioramento, nuvole basse e visibilita’ discreta, spero gli elicotteri possano decollare oggi”.