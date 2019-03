Porto Recanati, incidente nella notte: muore coppia, gravi due bambini

Un uomo e una donna sono morti in un incidente stradale avvenuto nella notte sulla statale 16 nel territorio di Porto Recanati, nel maceratese.

Gravi due bambini, estratti dalle lamiere da polizia stradale, vigili del fuoco e 118 giunti sul luogo, che si trovavano nella stessa auto e che sono ora ricoverati all’ospedale Salesi di Ancona. Poco dopo la mezzanotte l’auto della coppia si è scontrata frontalmente con un’altra vettura, una Audi con a bordo tre persone: il conducente di quest’ultima sarebbe attualmente in stato di fermo per omicidio stradale. Nell’incidente è rimasta coinvolta anche una Ford Kuga, colpita dall’auto che si è ribaltata; non ci sarebbero feriti.