Mediaset torna alla ribalta con una serie in otto episodi e 4 puntate, in onda in prima serata su Canale 5 a partire da venerdì 8 marzo. Si tratta de Il silenzio dell’acqua, scritto da Jean Ludwigg e Leonardo Valenti e parla di una storia al cui centro ci sono due vicequestori – uno di un piccolo paese e l’altra proveniente dalla città – interpretati da Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini.

“Intanto è un giallo e il pubblico adora i gialli, è un giallo classico che ti spinge a seguirlo per scoprirne la soluzione, poi ha dei personaggi bellissimi che nascondono dei segreti a cui credi, perché sono umani e realistici”, sostiene Daniele Cesarano, direttore della fiction. Per smentire le voci malevole già diffuse, Il silenzio dell’acqua non è un remake di Broadchurch, anche se sono dello stesso genere. Comunque anche se ci sono richiami a Twin Peaks (anche nel nome della ragazza scomparsa, Laura), restano dei piccoli omaggi inseriti dagli sceneggiatori per il grande capostipite Lynch.