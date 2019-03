Tav, fumata nera al vertice notturno: governo ancora diviso

Non sono bastate oltre cinque ore di vertice notturno al governo gialloverde per trovare un’intesa sui bandi Tav. Al momento, riportano diverse fonti, sarebbero ancora in corso diverse valutazioni giuridiche. Su un punto però il governo sembra convergere, ovvero la richiesta di un bilaterale con la Francia per verificare i criteri di finanziamento.

Tav, si fa o non si fa?

Nelle scorse settimane il premier Conte aveva promesso una decisione entro venerdì visto che lunedì 11 marzo il cda di Telt dovrà dare il via libera ai bandi. Come sottolineato dalla commissione Ue, il rischio è quello di perdere 800 milioni di euro per il mancato avvio delle gare.

Se quindi la Lega è disposta a chiamare i cittadini piemontesi a pronunciarsi con un referendum, il M5S ha da sempre definito il suo “No” alla grande opera come uno dei pilastri del suo progetto politico. Insomma, si cammina su un filo di lana e il tempo intanto stringe.