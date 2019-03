Torna in campo la Serie B per la ventottesima giornata, aperta dalla vittoria esterna del Verona a Perugia, nella sfida tra campioni del mondo Nesta e Grosso. La capolista Brescia fa visita al Cosenza, mentre il Palermo sarà impegnato nel posticipo del lunedì sul campo del Venezia, dove debutterà in panchina l’ex Serse Cosmi.

Perugia-Verona 1 – 2 FINALE

Cittadella-Pescara 4 – 1 FINALE

Cosenza-Brescia 2 – 3 FINALE

Lecce-Foggia 1 – 0 FINALE

Spezia-Padova

Ascoli-Livorno

Cremonese-Benevento

Salernitana-Crotone

Venezia-Palermo