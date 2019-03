Tav, sì ai bandi ma con la clausola: lavori per 2,3 miliardi

L’intesa sulla Tav c’è. In seguito all’incontro-scontro tra M5S e Lega, Palazzo Chigi ha inviato una lettera alla Telt per autorizzare l’approvazione di avvisi per i 2,3 miliardi di lavori del tunnel di base con la ‘clausola dissolvente’ che sarà motivata dall’avvio della procedura di revisione del trattato italo-francese.

La clausola

Si tratta di un mezzo per dichiarare all’occorrenza “senza seguito” una procedura di gara già pubblicata, ma per cui nel frattempo siano venute meno le volontà politiche di procedere. È prevista dalla legislazione francese a cui farebbe riferimento la lettera con cui Palazzo Chigi ha autorizzato l’approvazione dei bandi.

La lettera

I contenuti della direttiva e dei bandi non sono ancora noti ma sarà comunque presente un riferimento alla volontà di Roma di chiedere a Parigi e Bruxelles di rivedere il Trattato. La lettera è frutto dell’intesa raggiunta in extremis da Lega e M5S e terrebbe conto delle condizioni avanzate ieri da Luigi di Maio, che aveva chiesto di non impegnare soldi pubblici in questa fase.

Lunedì il Cda della società si riunirà per dare il via libera ai bandi ma Palazzo Chigi precisa che “lunedì non ci saranno i bandi” e si andrà verso il rinvio.

Le reazioni

Per il presidente della Camera, Roberto Fico “Il no alla Tav è una “battaglia identitaria del Movimento 5 Stelle” che risale alla prima riunione del 2005. “È nella manifestazione No Tav che hanno preso parte i primi meetup”, ricorda Fico. Per il presidente della Camera “la legislatura è saldamente in piedi, c’è la nostra Carta costituzionale, la nostra Repubblica e semmai avverrà qualcosa la parola passerà sempre al Presidente della Repubblica, non al presidente della Camera”.

Matteo Salvini smorza sulla crisi di governo e incalza sulla volontà di procedere con l’opera. “Io rimango convinto che la Tav si debba fare, per collegarci al resto dell’Europa. Stiamo lavorando per riaprire tutto quello che altri hanno bloccato per anni e io farò di tutto perché, coinvolgendo la Francia e l’Europa, l’opera si faccia. Gli italiani ci chiedono di lavorare e questo faremo”.

Torino si prepara intanto ad un flash mob dei #SiTav in piazza. Sul piede di guerra le imprese: “Se non partono i bandi siamo pronti ad azioni legali”.