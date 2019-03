Usa, la figlia 21enne di Michael Jackson tenta il suicidio

Ha provato a togliersi la vita tagliandosi le vene, ma i soccorsi sono riusciti ad intervenire in tempo salvando la vita a Paris Jackson, 21 anni, figlia del defunto Michael Jackson. La giovane si trova adesso ricoverata in un ospedale di Los Angeles e le sue condizioni sono stabili. Lo riporta il sito Tmz citando fonti della famiglia e di polizia.

Il gesto sarebbe legato agli effetti del documentario ‘Leaving Neverland’, in cui due uomini, Wade Robson e James Safechuck, accusano di essere stati molestati dalla star quando erano bambini. Paris Jackson, aspirante attrice e modella, aveva già provato a togliersi la vita nel 2013.

“Leaving Neverland”, il documentario choc che ha sconvolto la giovane

Il docufilm Leaving Neverland è prodotto e diretto dal regista britannico Dan Reed e si concentra sulle accuse di pedofilia nei confronti del “re del pop”. Leaving Neverland ha suscitato scalpore in tutto il mondo e varie conseguenze. Alcune emittenti radio in Canada e in Nuova Zelanda ad esempio hanno messo al bando la musica di Jackson.

E se i Simpson hanno ritirato dalla distribuzione un episodio iconico del cartone animato in cui il cantante dava la voce a un personaggio, il marchio Louis Vuitton ha invece ritirato pezzi della collezione uomo autunno-inverno 2019 ispirati proprio a Michael Jackson, In Italia andrà in onda il 19 e il 20 marzo (due puntate per un totale di quattro ore) sul canale Nove.