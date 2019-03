Pizzo e droga a Palermo, colpo al clan di San Lorenzo: 10 arresti

Nuova operazione antimafia a Palermo. Gli agenti della squadra mobile hanno arrestato dieci persone con l’accusa, a vario titolo, di associazione mafiosa, estorsione aggravata dal metodo mafioso e traffico di sostanze stupefacenti anch’esso aggravato dalle modalità mafiose.

Sono esponenti del mandamento mafioso di San Lorenzo – Tommaso Natale. Le indagini, coordinate dalla Dda, si sono avvalse delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia. Numerose le estorsioni ai danni di imprenditori edili di Isola delle Femmine, Capaci e Carini.

Mafia, colpo alla famiglia di San Lorenzo

A loro veniva imposto il pagamento di ingenti somme di denaro per “la messa a posto”. Le estorsioni avvenivano anche grazie anche al ruolo di collegamento con altre “famiglie” del Palermitano. I ricavi, infatti, in alcuni casi venivano divisi tra le famiglie in diversi quartieri cittadini.

L’organizzazione era anche particolarmente attiva nel campo del traffico di stupefacenti. Uno degli arrestati, con l’appoggio di Cosa Nostra a cui corrispondeva regolari somme di denaro, era diventato il principale spacciatore del quartiere Zen.