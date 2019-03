Gomorra 4: in arrivo la nuova stagione

Gomorra torna il 29 marzo su Sky Atlantic alle 21.15, con l’inizio dell’attesa quarta stagione. Volti noti che ritornano e nuovi che si affacciano per la prima volta nello scenario della serie. Lunedì 25 marzo al The Space Cinema Moderno di Roma hanno incontrato la stampa assieme ai registi (ben 5 quest’anno: a Francesca Comencini e Claudio Cupellini si affiancano i debuttanti Marco D’Amore, Enrico Rosati e Ciro Visco), agli sceneggiatori Maddalena Ravagli e Leonardo Fasoli e ai produttori per Sky e Cattleya.

Riccardo Tozzi in particolare sostiene: “Ogni stagione di Gomorra ha un carattere molto forte, è come se la serie avesse una sua vitalità che la porta sulla sua strada. Il tema di questa mi sembra sia lo spaesamento, i personaggi si trovano in situazioni in cui non si sono mai trovati e in ambienti nuovi e questo porta fuori il loro mondo interiore, sorprende noi e gli attori. Anche se sembra strano dirlo è anche più sentimentale, esce fuori un’interiorità che a tratti è commovente”.

“Il mondo cambia dappertutto – ha detto Ravagli – ed è un cambiamento gravido di sangue e faticoso per tutti. Patrizia cerca di governare come un uomo e se la deve vedere coi Levante, che raccontano un aspetto della camorra della campagna a nord di Napoli, nella zona di Marano, in parte affiliata a Cosa Nostra negli anni Ottanta, con un’impostazione patriarcale e conservatrice”. Leonardo Fasoli ha sottolineato: “L’aspetto delle connivenze possibili. Il mondo criminale produce denaro, economia, potere, che si ramifica e va a infiltrarsi nella società sana. La camorra può esistere e continuare a sopravvivere grazie al fatto che trova delle complicità anche non dirette nella società normale”.