Elisa Isoardi su Istagram con anello di smeraldo in bella mostra

Elisa Isoardi posa su Istagram con la scritta “Buon pomeriggio ragazzi”, circondata da orsacchiotti di peluche mostrando a tutti un anello di smeraldo che non passa inosservato.

Come non è passata inosservata la coincidenza temporale con la prima uscita ufficiale del suo ex Matteo Salvini con la nuova fiamma Francesca Verdini.

I fan si scatenano sui social:”Sembrano due ex gelosi che fanno a gara a chi si fidanza prima”, scrive un follower, aggiungendo “secondo me torneranno insieme”. “Ti sei fidanzata?” le chiede un altro, mentre sono in tanti a lodarla. Sia per la sua conduzione della Prova del Cuoco, “sei stata bravissima”, che per la sua bellezza. “Sei stupenda”, le scrivono mandandole una emoticon a forma di fiore.