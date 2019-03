Benigni diventa Geppetto per il Pinocchio di Garrone

Da Pinocchio a Geppetto, questa la trasformazione di Roberto Benigni nel nuovo Pinocchio di Matteo Garrone. Così appare nella prima foto ufficiale del film prodotto dalla società di Garrone, Archimede, con Rai Cinema e Le Pacte.

Il cast vede Pinocchio interpretato da Federico Ielapi e poi Gigi Proietti è Mangiafuoco, Rocco Papaleo il Gatto, mentre Massimo Ceccherini è la Volpe, la Fata adulta Matilda De Angelis. Nella coproduzione italo-francese ci sono anche Recorded Picture Company, in associazione con Leone Film Group, con il contributo del MiBAC e di Eurimages, in associazione con Unipol Banca, con il sostegno di Regione Toscana – Toscana Promozione. Il film sarà distribuito in Italia da 01 Distribution e in Francia da Le Pacte.

Immagine di Ansa.it