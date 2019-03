Serie A, i risultati della 29a giornata: apre Chievo-Cagliari

Dopo la pausa per le nazionali, la Serie A torna in campo per la 29a giornata di campionato, aperta dall’anticipo del venerdì tra Chievo e Cagliari. Un turno che potrebbe risultare decisivo per la corsa alle posizioni che contano in zona Champions League, con tre scontri diretti con vista sull’Europa.

Il clou sarà all’Olimpico, dove domenica pomeriggio andrà in scena Roma-Napoli, mentre il posticipo sarà a San Siro, con l’Inter a ricevere la Lazio nella rivincita dello spareggio Champions della scorsa stagione. Completa il trittico Sampdoria-Milan, ultima chiamata europea per gli uomini di Giampaolo.

Chi aspetta solo di poter certificare la vittoria di questa Serie A è invece la Juventus, impegnata con l’Empoli.

I risultati della 29a giornata

Chievo-Cagliari

Udinese-Genoa

Juventus-Empoli

Parma-Atalanta

Fiorentina-Torino

Frosinone-SPAL

Roma-Napoli

Bologna-Sassuolo

Inter-Lazio