Serie B, i risultati della 30a giornata: anticipo tra Cremonese e Verona

Dopo lo stop per la pausa per le nazionali, in cui è andata in scena la batosta inflitta dal Lecce all’Ascoli, la Serie B torna in campo per la trentesima giornata. Ad aprire il programma l’anticipo di Cremona tra la Cremonese di Rastelli e il Verona.

Nella corsa per la promozione diretta, il Palermo giocherà in anticipo e potrà mettere pressione al Brescia, impegnato nel posticipo delle 18 del sabato contro il Foggia. Pronto a inserirsi anche il Lecce, che chiuderà il programma con una sfida d’alta classifica contro il Pescara lunedì sera.

I risultati della 30a giornata

Cremonese-Verona

Carpi-Crotone

Cittadella-Padova

Cosenza-Palermo

Perugia-Livorno

Salernitana-Venezia

Brescia-Foggia

Lecce-Pescara