Nella casa del Grande Fratello c’è Serena, la figlia della Palombelli e Rutelli

Lunedì 8 Aprile avrà inizio su Canale 5, la 16^edizione del Grande Fratello. All’interno della casa sarà presente anche Serena, la figlia ventinovenne della giornalista Barbara Palombelli e di Francesco Rutelli. La giovane, che nella vita fa l’estetista, ha dichiarato di desiderare da molto tempo di poter fare parte dei protagonisti del reality show prodotto da Endemol, condotto in diretta da Barbara D’Urso con la partecipazione di Cristiano Malgioglio ed Iva Zanicchi nel ruolo di opinionisti, consapevole di andare contro l’opinione dei genitori che avrebbero inutilmente tentato di dissuaderla.

Oltre ai quattro personaggi già presenti nel ruolo di aspiranti concorrenti, Angela, Audrey, Erica e Daniele, nella presentazione ufficiale della nuova edizione 2019 che ha avuto luogo all’interno della stessa casa, sono stati fatti i nomi degli altri partecipanti in entrata lunedì prossimo: Cristian Imparato, Ivana Icardi, sorella di Mauro attaccante ed ex capitano dell’Inter, Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari , Alberto Lemmi.