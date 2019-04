Bufera Sanità in Umbria, arresti per Bocci, Duca e Barberini

Irregolarità in un concorso per assunzioni in ambito sanitario. Con questa accusa, nell’ambito di un’indagine della Procura di Perugia, sono stati arrestati dalla Guardia di finanza il segretario del Pd dell’Umbria Gianpiero Bocci e l’assessore regionale alla Salute e coesione sociale Luca Barberini, finiti ai domiciliari. Stesso provvedimento per il direttore generale dell’Azienda ospedaliera Emilio Duca e per il direttore amministrativo della stessa azienda. L’indagine è condotta dalla guardia di finanza.

Al momento risulta indagata anche il presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini,Pd.

“Dopo l’autosospensione del Segretario regionale dell’Umbria, il segretario del Pd Nicola Zingaretti ha deciso immediatamente di commissariare la Federazione Regionale del Pd dell’Umbria con l’onorevole Walter Verini, Presidente del Pd dell’Umbria”. E’ quanto si legge in una nota del Pd.

Immediata la dichiarazione del vicepremier Matteo Salvini: “Senza entrare nel merito degli ultimi arresti i cittadini dell’Umbria sono malgovernati da troppo tempo; elezioni Regionali subito”

“Quel che è accaduto oggi in Umbria è molto grave, lo è soprattutto perché parliamo di sanità, della salute delle persone, su cui per anni la politica ha speculato senza mostrare vergogna. Dobbiamo togliere la sanità pubblica dalle mani dei partiti. Bisogna slegare le nomine negli ospedali dalla politica. Bisogna fare una legge per introdurre un sistema più meritocraticratico ed efficiente, con concorsi trasparenti”. Lo ha dichiarato Luigi Di Maio.

