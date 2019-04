Marvel: docce e yoga al cinema per una super maratona

Il tempo sta scadendo, Avengers: Endgame sta arrivando nelle sale. Il film culmine di tutto l’Universo Cinematografico Marvel. Per la speciale occasione, il Showcase Cinema de Lux Revere, una sala del Massachusetts, ha deciso di proiettare dal 23 al 25 tutti film firmati Marvel, da Iron Man ad Endgame.

Sarà una vera e propria prova di resistenza anche per i fan più sfegatati. Per questo motivo la sala mette a disposizione diversi servizi per rendere più comoda l’esperienza. Saranno allestite delle docce per gli spettatori e, in aggiunta, si terranno delle pause yoga per permettere al pubblico di fare stretching tra una proiezione e l’altra. I fan dovranno anche nutrirsi e per questo nel corso delle 3 giornate, infatti, verranno offerti dei pasti col 22% di sconto.

90 dollari è il costo totale dell’esperienza che, pensandoci, non è nemmeno esagerato considerando che si tratta di una proiezione di più di 20 film.

Diretto da Joe e Anthony Russo, Avengers: Endgame uscirà nelle sale italiane il 24 aprile, chiudendo definitivamente la terza fase dell’UCM. La Marvel è al culmine delle sue azioni pubblicitarie e non passa più giorno senza l’arrivo di nuovo materiale promozionale online. Non ricordiamo un altro film così grandiosamente atteso in questi ultimi anni: speriamo proprio che non deluda le aspettative.